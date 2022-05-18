Во Владивостоке почти три тысячи жителей отключат от энергоснабжения

Кстати, в краевом правительстве сообщили, что в этом году свыше 36 тысяч приморских семей получили субсидии на оплату услуг ЖКХ. Субсидии предоставляются семьям, если их расходы на оплату жилья и коммуналку превышают 22% от общего дохода семьи. Для малоимущих семей, чей доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в регионе, максимально допустимая доля на оплату услуг снижена до 10%.