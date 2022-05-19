Акциями начали заманивать: в Приморье стала дешеветь сложная техника

Меж тем, в Приморье, по данным крайстата, сложились намного более щадящие темпы инфляции. По данным региональной статистики, за первые четыре месяца 2022 года цены в крае увеличились на 10,3%, что больше, чем за весь 2021 год (7,4%). Продовольствие подорожало в целом на 12%, промышленные товары — на 12,7%, услуги — на 4,7%.