Во Владивосток будут отправлять из Москвы чартерами

В рамках очень насыщенного восьмидневного тура гостям столицы ДФО предложат посетить знаковые объекты и достопримечательности: Владивостокскую крепость, острова Русский и необитаемый, самый южный в России — Фуругельма. Путешественники также побывают в Приморском океанариуме, отправятся на морскую прогулку, познакомятся с обитателями Приморского сафари-парка, пройдут по тропе леопардов в Национальном парке «Земля леопарда». Это стандартная программа, можно, по желанию туриста, приобрести дополнительные экскурсии по городу и краю.