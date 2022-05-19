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Posted 19 мая 2022, 02:39

Published 19 мая 2022, 02:39

Modified 20 августа, 13:05

Updated 20 августа, 13:05

Во Владивосток будут отправлять из Москвы чартерами

Во Владивосток будут отправлять из Москвы чартерами

19 мая 2022, 02:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Туризм
Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По информации Ассоциации туроператоров «АТОР», Догузова, анонсировала старт новых чартерных программ по России, организованных туроператором FUN&SUN при поддержке Федерального агентства по туризму и ряда региональных правительств.

Среди новых чартерных направлений — Москва — Владивосток. Они начнут летать Редакции «Вестника АТОР» сообщили в FUN& SUN подробности тура.

Чартеры из Москвы во Владивосток по заказу FUN& SUN начнут раз в неделю с 20 июля 2022 года до конца августа, выполнять рейсы будет авиакомпания IFly.

В рамках очень насыщенного восьмидневного тура гостям столицы ДФО предложат посетить знаковые объекты и достопримечательности: Владивостокскую крепость, острова Русский и необитаемый, самый южный в России — Фуругельма. Путешественники также побывают в Приморском океанариуме, отправятся на морскую прогулку, познакомятся с обитателями Приморского сафари-парка, пройдут по тропе леопардов в Национальном парке «Земля леопарда». Это стандартная программа, можно, по желанию туриста, приобрести дополнительные экскурсии по городу и краю.

Ещё одним манким для жителей центральной России поводом посетить столицу ДФО станет возможность полакомиться свежими морскими деликатесами, отдохнуть на городских пляжах.

Стоимость стандартного пакета на 8 дней/ 7 ночей, куда входит чартерный перелёт туда-обратно, проживание в отеле, трансферы и экскурсии начинается примерно от 50 тыс. рублей. Отмечается, что можно приобрести и просто билет на чартерный рейс.

Отметим, ранее сообщалось о том, что во Владивостоке с 25 по 27 мая пройдёт Тихоокеанский туристский форум, участниками которого станут представители гостеприимного и ресторанного бизнеса со всей России, а также Китая, Казахстана и Беларуси. В этом году форум проведут на площадке кинотеатра «Океан».

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#Экономика#Приморье#Туризм#Новости
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