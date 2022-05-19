Во Владивостоке сборщиков автомобилей отправили в бессрочный отпуск

Кроме того, в 2018 году во Владивостоке начал работать завод по производству бензиновых двигателей Mazda SkyActiv-G экологического стандарта «Евро-5». Все моторы отгружаются на автомобильные предприятия компании Mazda Motor Corp в Японии. По итогам 2020 года предприятие «Мазда Соллерс» вышло на плановые объёмы производства и поставок двигателей — 20 тысяч штук в год.