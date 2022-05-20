Олег Кожемяко: главная задача аграриев — обеспечить приморцев качественной продукцией по доступной цене

Отметим, в этом году планируется увеличить сборы картофеля и овощей в Приморье почти на 30 тысяч тонн. По информации министерства сельского хозяйства края, для овощеводов предусмотрены субсидии на покупку техники, теплиц для рассады, увеличена поддержка на овощи защищённого грунта. В этом году вместе с населением будут высажено 16,9 тысячи гектаров картофеля и 7,4 тысячи гектаров овощей открытого грунта. Благодаря государственной поддержке площадь посева риса увеличится на 1,1 тысячу гектаров.