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Posted 20 мая 2022, 06:57

Published 20 мая 2022, 06:57

Modified 20 августа, 13:05

Updated 20 августа, 13:05

Олег Кожемяко: главная задача аграриев — обеспечить приморцев качественной продукцией по доступной цене

Олег Кожемяко: главная задача аграриев — обеспечить приморцев качественной продукцией по доступной цене

20 мая 2022, 06:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Сельское хозяйство
Свыше 26 тысяч тонн молока произвели в Приморье за первые три месяца года. Из этого объёма на промышленную переработку поставляется до 90%. В результате жители края получают натуральную продукцию из экологически чистого местного сырья.

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, благодаря обновлению стада высокопродуктивными коровами, оснащению ферм современным оборудованием производство молока по сравнению с прошлым годом увеличилось на 4,5%.

Стоит отметить, что аграриям в этом году дополнительно было направлено 800 миллионов рублей субсидий. В том числе более 515 миллионов — на производство продукции животноводства: молока, мяса птицы, яиц.

Как уже сообщал «ЗР», ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко указал на необходимость увеличения производства местных продуктов питания, чтобы снизить продовольственную зависимость от импорта.

— Главная задача сельхозпроизводителей — обеспечить приморцев качественной продукцией по доступной цене. Мы должны увеличивать объёмы производства местной продукции, заключить прямые соглашения между торговыми сетями и производителями. Со своей стороны, поможем в приобретение сельхозтехники, оборудования, строительстве хранилищ, частичным возмещением затрат на производство выпускаемой продукции, — заявил Олег Кожемяко.

Отметим, в этом году планируется увеличить сборы картофеля и овощей в Приморье почти на 30 тысяч тонн. По информации министерства сельского хозяйства края, для овощеводов предусмотрены субсидии на покупку техники, теплиц для рассады, увеличена поддержка на овощи защищённого грунта. В этом году вместе с населением будут высажено 16,9 тысячи гектаров картофеля и 7,4 тысячи гектаров овощей открытого грунта. Благодаря государственной поддержке площадь посева риса увеличится на 1,1 тысячу гектаров.

В результате планируется прирасти к уровню прошлого года: по картофелю на 20,9 тысяч тонн, овощам открытого и закрытого грунта — на 4 тысячи и 3 тысячи тонн соответственно. Объёмы производства риса, как ожидается, будут увеличены на 5,5 тысяч тонн.

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#Экономика#Приморье#Сельское хозяйство#Новости
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