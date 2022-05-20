Приморский банкир: с большой долей уверенности можно сказать, что ажиотажа не будет

— В связи со снятием ограничения на продажу иных иностранных валют, за исключением долларов США и евро, мы предполагаем умеренный рост спроса на эти валюты. С большой долей уверенности можно сказать, что ажиотажа не будет. На это влияет несколько факторов. Первый: все курсы так или иначе привязаны к доллару, а он снижается. Подобное курсообразование и волатильность стали следствием экономических ограничений, сокращением объёма торгов, ограниченностью рынков, количества крупных игроков и нерезидентов. Кроме того, на сегодняшний день существуют определённые ограничения и причины, сдерживающие свободное передвижения жителей России за рубеж, а это, естественно, также снижает спрос. Исключение может составить только юань, но его вряд ли будут массово скупать, — комментирует заместитель председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Владимир Потапов.