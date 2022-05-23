Предпринимателей Приморья ждут на семинарах, форуме и фабрике брендов

Posted 23 мая 2022, 04:46
Published 23 мая 2022, 04:46
Modified 20 августа, 13:06
Updated 20 августа, 13:06
С 23 по 30 мая в крае пройдёт Неделя предпринимательства, в рамках которой запланированы семинары, тренинги, мастер-классы для начинающих и уже опытных бизнесменов.
Сегодня уже состоялся круглый стол «Доступность финансовых ресурсов в Приморском крае», за которым обсуждались кредитные продукты от Микрокредитной компании «Фонд развития Приморского края» и льготные программы финансирования для желающих развивать свой бизнес.
В центре «Мой Бизнес» во Владивостоке намечено провести:
— 24 мая — семинар «Ремесленные фестивали с нуля»;
— 25 мая — семинар «Участие субъектов МСП и налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ»;
— 26 мая — круглый стол «Имущественная поддержка субъектов МСП»;
— 27 и 30 мая — тренинг «Эмоциональный интеллект в бизнесе»;
— 28 мая — тренинг «Навыки продаж».
Кроме того, 25 мая пройдёт торжественный бизнес-приём «День Российского Предпринимательства» на еvent-площадке «PLACE».
27–29 мая на площадке по адресу Светланская, 43, состоится презентация продукции приморских дизайнеров и проекта «Акселератор — Фабрика брендов».
27 мая в здании правительства Приморья пройдёт 6-й форум «Международный день импорта и экспорта».
Информацию о проведении мероприятий можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09.
Стоит отметить, что в этом году целый ряд мер поддержки предпринимательства инициирован правительством Приморья в условиях внешних санкций.
В сформированный краевой властью региональный план поддержки экономики в вошло более 100 налоговых и неналоговых мер поддержки по 17 отраслям. Из них в марте внедрили 24 меры, в частности: снизили ставку в микрокредитной компании — теперь участники внешнеэкономической деятельности, предприятия в сфере сельского хозяйства и промышленности, IT-компании, а также получатели имущественной поддержки могут рассчитывать на кредиты по ставке 3-12% годовых. По займам микрокредитной организации для малого и среднего предпринимательства установлена возможность отсрочки платежей до 6 месяцев. А уже 8 апреля правительство Приморского края одобрило дополнительно 36 мер поддержки. В их числе — субсидии на поддержку аграриев, субсидии и компенсации туристическим организациям, компенсация коммунальных платежей кинотеатрам.
— На их реализацию направлено около миллиарда рублей, — сообщил заместитель председателя Правительства края Николай Стецко.
Также в перечень одобренных мер вошли доплаты предприятиям за трудоустройство граждан на общественные работы, увеличение поддержки на создание подсобного хозяйства и другие.
Кроме этого, приняты меры нефинансовой поддержки — по продлению сроков действия градостроительных и разрешительных документов, мораторий на расторжение договоров аренды земельных участков, отсрочка по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в региональной собственности.