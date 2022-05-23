Вера Щербина: Ситуация с занятостью в Приморье стабильная, даже лучше, чем в других субъектах ДФО

Из них 960,6 тыс. человек были, по данным Приморскстата на 2021 год, трудоустроены, а 42,2 тыс. человек — не имели работы, занимались её поисками и были готовы приступить к ней. При этом, по данным ведомства, за последние годы самое большое число людей, ищущих работу, было зарегистрировано в июне 2020 года, когда уровень безработицы достигал 5,9% от общего числа трудоустроенных, а численность официально зарегистрированных на бирже труда увеличивалась в 3 раза. Это было связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией. В 2021 году число безработных уменьшилось на 23%.