Госдума пообещала не щадить поджигателей лесов в Приморье

А вот за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и на участках, не отделённых противопожарной полосой от деревьев, штраф составит: для обычных прохожих — от 30 до 40 тысяч рублей (было от 3 до 4 тысяч), для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч (было от 15 до 20 тысяч), для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей (было от 150 до 250 тысяч).