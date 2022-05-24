zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 2022, 08:00

Published 24 мая 2022, 08:00

Modified 20 августа, 13:06

Updated 20 августа, 13:06

В Приморье кинотеатрам упростили жизнь снижением налогового бремени

В Приморье кинотеатрам упростили жизнь снижением налогового бремени

24 мая 2022, 08:00
Фото: 1MI.
В Приморье снизят налоговые ставки по упрощённой системе налогообложения и налогу на имущество компаний. Соответствующий законопроект одобрили депутаты комитета ЗСПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам в минувший понедельник, 23 мая.

Инициатором законопроекта стало краевое правительство.

— Учитывая текущую ситуацию, мы разработали законопроект, который призван поддержать кинотеатры, помочь приморским компаниям начать производство собственных марок одежды, IТ-компаниям дать возможность для ускоренного производства импортозамещающего программного обеспечения, — отметил региональный министр экономического развития Андрей Блохин.

Согласно законопроекту, предлагается установить налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения на уровне 3% и 1% в случае, если объектом налогообложения признаются доходы, и на уровне 7,5% и 5% в случае, если объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Для поддержки кинотеатров снизят ставку по налогу на имущество до 0,5%. По информации краевого правительства, на сегодня в Приморье работают 24 кинотеатра. В связи со спадом посещаемости из-за отсутствия прокатных удостоверений на популярные мировые кинопремьеры организации терпят колоссальные убытки.

Принятые меры позволят оказать поддержку более чем двум тысячам предпринимателям, снизить налоговую нагрузку в более чем два раза и увеличить оборотные средства у указанных категорий предпринимателей почти на 158 млн рублей.

Это стимулирует развитие новых производств и будет способствовать сохранению деятельности приморских кинотеатров, уверен глава минэкономразвития края.

Отметим, в начале апреля краевые власти сообщили о принятых в Приморье 36 мерах поддержки бизнеса в условиях антироссийских санкций. В их числе — компенсация коммунальных платежей кинотеатрам.

Материалы по теме
Кинотеатры и образовательные организации в Приморье получили налоговые льготы
#Экономика#Приморье#Новости#Киноиндустрия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика