В Приморье кинотеатрам упростили жизнь снижением налогового бремени

Согласно законопроекту, предлагается установить налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения на уровне 3% и 1% в случае, если объектом налогообложения признаются доходы, и на уровне 7,5% и 5% в случае, если объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов.