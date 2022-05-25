Детский отдых под особым контролем

В Приморье стартовала «профильная» «горячая линия». До 10 июня сотрудники регионального Роспотребнадзора всем позвонившим по телефонам: 8 (423) 244-35-70, 8 (423) 244-86-43 и 8 (423) 244-86-19 ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной продукции. А также помогут в оформлении претензии в адрес продавца, дадут рекомендации, как выбрать организацию для детского отдыха и как правильно собрать ребенка в детский лагерь.