Каким образом связаны ОСАГО и OZON

Полис оплачивается банковской картой всё также в режиме онлайн, готовый документ отправляется в течение нескольких минут на e-mail. Расценки на полис Осаго могут варьироваться в зависимости от конкретных критериев. Они зависят от базовой ставки тарифа и прочих коэффициентов, а также от того, как работает на конкретный момент времени Центробанк России. В соответствии с законодательством РФ за определённые рамки это сумма выходить не может.