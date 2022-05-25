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Posted 25 мая 2022, 06:29

Published 25 мая 2022, 06:29

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Каким образом связаны ОСАГО и OZON

Каким образом связаны ОСАГО и OZON

25 мая 2022, 06:29
Фото: 1MI.
Преимущество получения полиса ОСАГО заключается в том, что сегодня его можно оперативно приобрести в самом удобном для россиян интернет-магазине на OZON.ru. Стоит ли доверять подобному новаторству, насколько оно актуально и рационально?

На самом деле обязательное страхование гражданской ответственности используется большинством автовладельцев в РФ. Аналогичная аббревиатура применяются и в других странах, с её помощью также обозначают автостраховку. В РФ ОСАГО пришло сравнительно недавно, 19 лет прошло с того момента. С того времени подобная страховка является неизменной помощью для опытных водителей и новичков.

Те, кто по сей день думает о том, что необходимость сделать страховку на машину онлайн — это пустая формальность, ошибаются, в случае ДТП то транспортное средство, которое причинило ущерб или нанесло вред здоровью либо жизни автовладельца и пассажиров, предоставляет клиентам немалые суммы в качестве возмещения.

Как можно оперативно оформить ОСАГО на Озон

Сегодня полис Осаго оформляется во многих страховых компаниях. Сделать это можно в том числе не выходя из дома, посетив всем известный интернет-магазин ozon.ru. Здесь можно купить всё, что угодно, и полис Осаго не является исключением. Такое приобретение является выгодным и максимально удобно по целому перечню причин. К числу последних можно отнести:

  • оперативность расчёта стоимости в зависимости от конкретного транспортного средства и его характеристик;
  • цены, аналогичные тем, что предлагают страховые компании;
  • возможности оформления за несколько минут, не выходя из дома;
  • возможность выбора одной из нескольких страховых компаний;
  • сохранение данных полиса в личном кабинете Озон, благодаря чему потерять его просто невозможно, достаточно помнить пароль от аккаунта.

Почему приобретать ОСАГО на Озоне по-настоящему выгодно

Покупка подобного страхового полиса не подразумевает каких-либо комиссий и сборов. Удобство системы позволяет подобрать самое лучшее предложение от конкретной страховой компании. Достаточно всего лишь указать сведения о транспортном средстве, водителях, имеющих доверенности, а также собственнике для того, чтобы понять, сколько будет стоить ОСАГО. Дополнительно всегда предлагается возможность воспользоваться иными предложениями от страховых компаний, которые в широком ассортименте представлены на специализированном сайте — https://www.ozon.ru/special/osago/, где есть всё необходи мое для автовладельца по самым привлекательным расценкам.

Полис оплачивается банковской картой всё также в режиме онлайн, готовый документ отправляется в течение нескольких минут на e-mail. Расценки на полис Осаго могут варьироваться в зависимости от конкретных критериев. Они зависят от базовой ставки тарифа и прочих коэффициентов, а также от того, как работает на конкретный момент времени Центробанк России. В соответствии с законодательством РФ за определённые рамки это сумма выходить не может.

Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения», ОГРН 1027739244741, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6

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#Политика#Приморский край#Новости
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