В Приморье будут судить капитана, допустившего значительный перегруз судна, повлёкший смерть стармеха

Следствием уже установлено, что причиной инцидента послужили действия капитана судна, проигнорировавшего требования об остойчивости и непотопляемости судна, а также положений ряда нормативных правовых документов, регламентирующих правила движения и эксплуатации морского транспорта. Фигурант допустил перегруз транспортного средства более чем на 44 тонны, что почти в два раза превысило его максимально допустимую грузоподъемность. В результате у судна возник критический крен на левый борт, забортная вода поступила во внутренние помещения, что привело к резкой потере остойчивости и стремительному затоплению.