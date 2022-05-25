Во Владивостоке начал работу Тихоокеанский туристский форум

Posted 25 мая 2022, 02:55
Published 25 мая 2022, 02:55
Modified 20 августа, 13:06
Updated 20 августа, 13:06
На главной площадке — в кинотеатре «Океан» на весь день запланированы мероприятия фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии». Участники мастер-класса «Новые социальные сети для туризма» обсудят новые возможности в социальной медиасфере, которые уже активно использует Федеральное агентство по туризму.
Сегодня также состоятся: дискуссия «Новые возможности в трэвел-блогинге» и мастер-класс «Трэвел-журналистика в условиях турбулентности».
Кроме того, на площадке кинотеатра «Океан» любой желающий сможет подписать тематическую открытку и сразу бесплатно отправить ее в любой уголок России и мира.
Специально к форуму подготовлены пять видов почтовых открыток общим тиражом 500 экземпляров. Авторами изображений на них стали: Игорь Варава (Маяк Токаревского), Иван Мамонов (Бухта Теляковского), Евгения Филипчик (дальневосточный гребешок, камчатский краб, тихоокеанская мидия).
Завтрашние мероприятия рассчитаны уже не на методы освещения туристкой деятельности, а на проблемы развития отрасли. Здесь запланированы сессия «Волонтёрство в туризме: шаг в будущее», коучинг-сессия «Современные туристические тренды и их отражение в конфигурации туристических продуктов». Её участники обсудят изменения, происходящие в туристической сфере, начиная с мировых, российских и региональных, а также как их можно использовать при формировании турпродуктов.
Кроме того, пройдёт обучающий курс «Идеология российского турпродукта: сфера питания в туристической инфраструктуре России».
Ещё больше мероприятий запланировано на завершающий день Тихоокеанского туристского форума — пятницу, 27 мая. В их числе проектная и стратегическая сессии, рассчитанные на профессионалов туристкой отрасли.
К сожалению, в программе не значится туристская выставка (PITE), на которой туроператоры и турфирмы знакомят желающих со своими турпродуктами: возможностями организовать отдых или сформировать маршрут для путешественников. Это было одно из самых популярных у жителей и гостей Владивостока мероприятий, его посещали тысячи людей. Однако и в этом году в программе форума предусмотрены зрелищные события, которые заинтересуют многих горожан. На эту пятницу запланированы: проведение презентации музея-заповедника «Владивостокская крепость», яхтинг «Сила ветра», а также уличный гастрономический фестиваль «Дальневосточный ужин», который пройдёт на площадке «7 сопок» (ул. Светланская, 4).
Отметим, вход на мероприятия форума свободный.