Во Владивостоке начал работу Тихоокеанский туристский форум

К сожалению, в программе не значится туристская выставка (PITE), на которой туроператоры и турфирмы знакомят желающих со своими турпродуктами: возможностями организовать отдых или сформировать маршрут для путешественников. Это было одно из самых популярных у жителей и гостей Владивостока мероприятий, его посещали тысячи людей. Однако и в этом году в программе форума предусмотрены зрелищные события, которые заинтересуют многих горожан. На эту пятницу запланированы: проведение презентации музея-заповедника «Владивостокская крепость», яхтинг «Сила ветра», а также уличный гастрономический фестиваль «Дальневосточный ужин», который пройдёт на площадке «7 сопок» (ул. Светланская, 4).