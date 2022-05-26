Инициативу Приморья по поддержке семей участников спецоперации поддержат другие регионы России

— Я бы хотел поднять вопрос о детях тех военнослужащих, которые участвуют сейчас в специальной военной операции на Украине, и, конечно, поблагодарить за принятые вами ранее решения, в том числе о поступлении в высшие учебные заведения, Суворовское и Нахимовское училища. Для семей военнослужащих это очень важно. Мы в крае полностью поддержали вашу инициативу о расширении мер поддержки. На передовой сражаются много приморцев. Общевойсковая армия, десантники, морские пехотинцы, росгвардейцы. Мы говорили с ними и с их семьями. Всех заботит, что станет с семьей в результате тех обстоятельств, которые иногда возникают в ходе боевых действий. Речь идет о потерях, ранениях. Министерство обороны России выполняет полностью свои обязательства по выплатам, обеспечивает жильем военнослужащих, но у многих есть семьи, дети. Кто возьмёт на себя заботу о детях в случае гибели кормильца или его серьезного ранения? Поэтому мы на краевом уровне по инициативе фракции «Единая Россия» приняли дополнительные меры поддержки для военнослужащих, — заявил Олег Кожемяко.