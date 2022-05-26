Людмила Талабаева: Наказы, данные мне избирателями, стараюсь выполнить максимально

— Северные районы края — моя малая родина, я выросла здесь, и все проблемы жителей этих территорий мне хорошо знакомы, — говорит Людмила Талабаева. — Вопросы транспортной доступности всегда стояли очень остро. Транспортное сообщение в регионе должно быть максимально комфортным для каждого. Поэтому наказы, данные мне в ходе предвыборной компании земляками, стараюсь выполнить максимально и не снимаю со своего контроля, пока они не будут исполнены.