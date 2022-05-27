Олег Кожемяко: На поддержку приморского агропрома направлено 4,2 млрд рублей

Posted 27 мая 2022, 04:23
Published 27 мая 2022, 04:23
Modified 17 сентября 2022, 07:34
Updated 17 сентября 2022, 07:34
Немалая часть доклада посвящена мерам по обеспечению продовольственной безопасности края. По информации главы региона, рост производства продукции агропрома по итогам прошлого года достиг 25% в сравнении с 2020-м.
В частности, произведено 26 тыс. тонн свинины — это на 160% больше, чем годом ранее. Как планируется, к концу 2022 году край на 100% удовлетворит потребность населения в охлажденной свинине. Производство птицы в 2021 выросло на 60%. Собрано на 37% больше зерновых, почти на 8% — сои.
В крае разработана и действует программа по поддержке приморских сельхозпроизводителей, на финансирование которой в прошлом году было выделено 4,2 млрд рублей из регионального бюджета. Например, выделяются субсидии: для животноводов на техническую модернизацию, возмещение затрат на производство мяса, молока, яйца. Растениеводам — на производство овощей закрытого и открытого грунта, возмещение затрат на приобретение элитных и суперэлитных семян.
Порадовала 10-ти процентным ростом производства одна из наполняющих краевой бюджет отраслей — рыбаки и рыбопереработчики достигли положительных результатов, несмотря на сложности с экспортом, случившиеся из-за ковидных ограничений.
— Наши рыбаки нашли другие пути поставки продукции. Мы же сейчас делаем упор на создание новых морозильных мощностей на родном берегу, чтобы больше рыбной продукции приходило в наши порты и затем на прилавки, — отметил Олег Кожемяко.
Стоит отметить, что в этом году в аграрном секторе Приморья продолжился рост производства. По данным крайстата, в I квартале 2022 года сельхозтоваропроизводители увеличили выпуск продукции сельского хозяйства на 45% в сопоставимой оценке к соответствующему уровню 2021 года. Например, было произведено 24 тысячи тонн мяса, что в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года, 26 тысяч тонн — молока (на 5%) и 67 млн штук яиц (на 1%).
Отметим, в крае на 1 апреля 2022 года насчитывалось 57 тысяч голов крупного рогатого скота (из них 28 тысяч коров), 355 тысяч — свиней, 25 тысяч — овец и коз и 2205 тысяч голов птицы. По сравнению с прошлым годом поголовье свиней возросло в 2 раза, а вот крупного рогатого скота — сократилось на 6%, при этом коров — на 8%.