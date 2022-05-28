Мнение эксперта: в Приморье можно заработать 100 тысяч на «свободном графике»

Администратору клиники во Владивостоке может получать от 30 тысяч рублей. На эту должность работодатель рассматривает кандидатов с опытом работы в медицинском центре и с кассовым аппаратом. Сотруднику предстоит консультировать клиентов по телефону и встречать их при посещении, вести запись и регистрацию пациентов, а также готовить отчетности. Эта вакансия предполагает сменный график работы.