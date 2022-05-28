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Posted 28 мая 2022, 06:10

Published 28 мая 2022, 06:10

Modified 20 августа, 13:07

Updated 20 августа, 13:07

Мнение эксперта: в Приморье можно заработать 100 тысяч на «свободном графике»

Мнение эксперта: в Приморье можно заработать 100 тысяч на «свободном графике»

28 мая 2022, 06:10
Фото: 1MI.
Портал Работа.ру проанализировал недавние вакансии с неполной занятостью и выяснил, кому будут платить больше всего за занятость в свободном графике.

Очень неплохую зарплату обещают автомеханику с опытом работы от двух лет. В месяц, при свободном графике он сможет получать до 100 тысяч рублей за ремонт машин и грузовиков до 3,5 тонн.

Немного меньше, около 77 тысяч рублей, готовы платить в Приморье водителю-курьеру, имея при этом свободный график работы. В основные обязанности будет входить доставка еды, документов, посылок и других вещей. А компания в свою очередь страхует водителя и груз во время работы.

Администратору клиники во Владивостоке может получать от 30 тысяч рублей. На эту должность работодатель рассматривает кандидатов с опытом работы в медицинском центре и с кассовым аппаратом. Сотруднику предстоит консультировать клиентов по телефону и встречать их при посещении, вести запись и регистрацию пациентов, а также готовить отчетности. Эта вакансия предполагает сменный график работы.

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#Экономика#Приморье#Новости#Работа
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