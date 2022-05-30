Грантовые средства приморский фермер потратил на отечественное оборудование

Posted 30 мая 2022, 02:45
Published 30 мая 2022, 02:45
Modified 20 августа, 13:07
Updated 20 августа, 13:07
Фермерское хозяйство Ашота Амбарцумяна расположено в селе Гайворон Спасского района. Грант выиграл в 2019 году, и за два года на эти средства построил современный коровник с доильным залом, уборочной установкой, вентиляцией и автоматической щёткой-чесалкой.
Новое оборудование — отечественного производства. Выбор в пользу российского, а не импорта, обусловлен более доступной ценой и удобной логистикой.
Также Ашот Амбарцумян увеличил размер стада до 120 голов, половина из них — дойные коровы. Корма для животных заготавливаются на землях хозяйства с помощью техники, приобретенной за счёт гранта.
Фермер отмечает, что развитию хозяйства помогла государственная поддержка. Современное оборудование, закупленное на грантовые средства, позволило увеличить надои и снизить стоимость литра молока.
Фермер планирует в текущем году увеличить надои на 10%, а в долгосрочной перспективе — построить цех по переработке молока.
Стоит отметить, как уже сообщал «ЗР», в Приморье в 2021 году отмечен 25% рост производства продукции сельского хозяйства. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко в своём ежегодном отчете перед Законодательным Собранием региона в пятницу, 27 мая.
Он подчеркнул, что увеличению выпуска сельхозпродукции во многом способствует планомерная поддержка аграрного сектора на федеральном и региональном уровне.
— Это субсидии на техническую модернизацию, возмещение затрат на производство мяса, молока, яйца. В растениеводстве — субсидии на производство овощей закрытого и открытого грунта, возмещение затрат на приобретение элитных и суперэлитных семян. На все эти меры, такие необходимые сельскому хозяйству, в прошлом году мы направили 4,2 миллиарда рублей, — заявил Олег Кожемяко.