К портам Находки прокладывают магистраль без барьеров

Отметим, модернизация железнодорожного пути положительно повлияет на развитие логистической инфраструктуры Дальнего Востока. Из-за антироссийских санкций основной поток импорта-экспорта развернулся с запада на восток, на дальневосточные порты. Значительно возросла нагрузка на ДВЖД. Например, с начала года почти на треть возросли объёмы перевозок контейнеров по Дальневосточной железной дороге. В январе–апреле 2022 года во всех направлениях было перевезено 353 тыс. груженых и порожних контейнеров, что на 29,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во внутреннем сообщении отправлено 75 тыс. (+8,7%), в импортном — 212 тыс. (+40%).