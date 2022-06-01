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Posted 1 июня 2022, 08:47

Published 1 июня 2022, 08:47

Modified 20 августа, 13:08

Updated 20 августа, 13:08

Жители выступают против срыва инвестиционного проекта в Дунае

Жители выступают против срыва инвестиционного проекта в Дунае

1 июня 2022, 08:47
Фото: 1MI.
Жители города Фокино и посёлка Дунай поддерживают строительство морского порта «Аврора» в бухте Безымянной. Люди прекрасно понимают все преимущества, которые даёт небольшому посёлку и городу наличие рядом крупного, стабильно работающего предприятия.

Я только за создание порта, — говорит житель Дуная Дмитрий. — Что такое порт, где будут созданы полтысячи рабочих мест? Это значит, что 500 семей будут жить в Дунае, получать хорошую зарплату, несколько сотен детей получат специальности на этом предприятии, а рабочие профессии сейчас нужны. Эти дети не отправятся в большие города за заработками, останутся здесь, рядом с родителями.

Когда заходит инвестор такого уровня на территорию, нужно понимать, что следом за ним приходят выплаты в бюджеты всех уровней, в том числе — в бюджет моего родного Дуная. Разве у нас бюджет посёлка такой, что ему новые поступления не нужны?

Что такое работающий порт? Это работа рядом с домом, а у нас многие ездят на работу в Партизанск, в Находку, встают в пять утра. Это хорошо? Нет. И я рад тому, что порт «Аврора» приходит на нашу территорию всерьез и надолго.

Напомним, Порт «Аврора» — часть большого проекта компании «Коулстар» по разработке угольных месторождений в Новосибирской области, Республике Хакасия и экспорту угля в страны АТР. Инвестиции в проект оцениваются в сумму порядка 783 миллиардов рублей. Пропускная способность нового порта составит порядка 35 миллионов тонн в год.

Столько новых рабочих мест — да это было бы замечательно! — говорит жительница города Фокино Александра Петровна. — У нас, чего скрывать, тихий, можно сказать, спальный городок. Ничего нет, кроме больницы и школ. Где работать? И Дунай пустеет. Люди уезжают. А были бы рабочие места, остались бы в родном городе. Пусть порт строят, чтобы люди работали.

Отметим, что во время строительства порта инвестор намерен использовать современные технологии и обеспечить соблюдение всех требований промышленной и экологической безопасности. Так что акцент на экологии и тема вреда природе, которую усиленно муссируют некоторые личности, стремящиеся создать себе имя и раздуть скандал на пустом месте, на самом деле неактуальны. И местные жители это понимают, говоря о том, что строительство порта пойдёт на благо города и посёлка.

Мы видим, что бизнес не заходит на территорию по-варварски, а делится своими планами, проходит экспертизы. Компания уже участвует в жизни городского округа и открыта для вопросов. Поэтому и большинство людей довольно спокойны, — отмечает жительница Дуная Елена.

Стоит отметить, что одновременно со строительством порта инвестор будет вести модернизацию транспортной инфраструктуры — в частности, появится железнодорожная ветка «Смоляниново — Дунай» Дальневосточной железной дороги. В целом проект даст большой толчок развитию не только одного города или посёлка, но и в целом и Шкотовского района, и южной части Приморья.

Конечно, пусть строят, чтобы рабочие места были, зарплата, — говорит жительница Фокино Людмила Васильевна. — У нас мужики по 30 тысяч получают, а что это такое для семьи сегодня? А где они больше найдут? Надо, пусть строят. Нечего бояться — сегодня строят иначе, с соблюдением всех требований. А как иначе развиваться, если от всего нового отказываться?

#Политика#Приморский край#Новости
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