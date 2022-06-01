Жители выступают против срыва инвестиционного проекта в Дунае

— Конечно, пусть строят, чтобы рабочие места были, зарплата, — говорит жительница Фокино Людмила Васильевна. — У нас мужики по 30 тысяч получают, а что это такое для семьи сегодня? А где они больше найдут? Надо, пусть строят. Нечего бояться — сегодня строят иначе, с соблюдением всех требований. А как иначе развиваться, если от всего нового отказываться?