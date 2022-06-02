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Posted 2 июня 2022, 00:10

Published 2 июня 2022, 00:10

Modified 20 августа, 13:08

Updated 20 августа, 13:08

Реки Приморья — под усиленным контролем инспекторов Росрыболовства

Реки Приморья — под усиленным контролем инспекторов Росрыболовства

2 июня 2022, 00:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Рыбалка
В пресноводных водоёмах Приморья с апреля по июль запрещён вылов различных видов рыб, поскольку в это время они идут на нерест.

Усиленные меры инспекторов рыбоохраны в этот период необходимы, чтобы снизить браконьерскую нагрузку и обеспечить наибольшее сохранение рыбных ресурсов края.

По информации Росрыболовства, с начала года инспекторы рыбоохраны Приморского края выявили 1,343 тыс. нарушений правил рыболовства, составили 1,222 тыс. протоколов об административном правонарушении. У браконьеров изъяли 271 сетей общей длиной 8,6 км, выписали штрафов на сумму 3,5 млн рублей.

Стоит отметить: морские ресурсы в Приморье не только охраняются, но и пополняются. Недавно в акваторию залива Петра Великого во Владивостоке учёные выпустили свыше 10 тысяч особей мальков камчатского краба. Их общий вес всего 40 граммов, но уже через несколько лет один такой краб достигнет 2-3 килограммов.

В краевом правительстве напомнили, что сегодня официально промысел камчатского краба в Приморской подзоне запрещен — ресурсы истощились. Это означает, что в ближайшие годы искусственно выращенные мальки будут воссоздавать новую популяцию камчатского краба.

Гендиректор компании «Антей» Андрей Поломарь, чья компания участвует в совместном с Национальным научным центром морской биологии им. Алексея Жирмунского ДВО РАН проекте, отметил, что их задача — восстановить популяцию камчатского краба, экосистему акватории.

— Отметим, сегодня промысел камчатского краба в Приморской подзоне запрещен — ресурсы истощились. Это означает, что в ближайшие годы искусственно выращенные мальки будут воссоздавать новую популяцию камчатского краба. Он не только объект промысла, но и один из ключевых видов морских прибрежных экосистем — контролирует численность, как морских звезд, так и морских ежей, является важным пищевым объектом для рыбы и головоногих моллюсков.

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#Здоровье и экология#Приморье#Новости#Рыбалка
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