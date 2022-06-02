Реки Приморья — под усиленным контролем инспекторов Росрыболовства

Стоит отметить: морские ресурсы в Приморье не только охраняются, но и пополняются. Недавно в акваторию залива Петра Великого во Владивостоке учёные выпустили свыше 10 тысяч особей мальков камчатского краба. Их общий вес всего 40 граммов, но уже через несколько лет один такой краб достигнет 2-3 килограммов.