Олег Кожемяко рассказал, когда самые проблемные дороги в Приморье приведут в нормативное состояние

— Я ездил по этой дороге, знаю ситуацию, — заверил Олег Кожемяко. — На ремонт участка трассы Михайловка — Турий Рог с 6 по 23 км выделены денежные средства, определён подрядчик — ИП Кондратюк. Работы на этой трассе уже ведутся, на следующий год запланирован ремонт ещё ряда грунтовых участков дороги Михайловка-Турий Рог. Мы, конечно же, приведём эту дорогу в нормативное состояние.