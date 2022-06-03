Прямой авиарейс из столицы ДФО в культурную оценили как историческое событие

Вместе с тем итоги этом году за первые 4 месяца аэропорт Владивостока обслужил 482 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем за тот же период 2021 года. Наибольший рост числа пассажиров отмечается на рейсах в Москву, Новосибирск, Улан-Удэ, Красноярск и Южно-Сахалинск. В апреле авиакомпания «Аэрофлот» увеличила количество рейсов на московском направлении до 3 рейсов в день, а авиакомпания «Аврора» увеличила частоту рейсов по маршруту Владивосток-Красноярск до 4 рейсов в неделю.