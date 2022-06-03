Ребята из Приморья могут узнать, как создаются мультфильмы

— Мне кажется, что у современных детей в нашей стране слабо развит интерес к нашим мультфильмам. Совсем маленькие детки в возрасте 2-4 лет еще могут с удовольствием посмотреть всем известного «Винни-Пуха», «Малыша и Карлсона», «Чебурашку», «Простоквашино» и другие работы киностудии «Союзмультфильм». А вот подростки предпочитают американские мультфильмы. К тому же, в наши дни идёт постоянная борьба между книгами и телевизором. Последний выигрывает — это проще, легче воспринимается, цепляет яркими образами. Именно поэтому проводить такие мероприятия, как «Ты — мультгерой!» очень важно. Флешмоб, как игровой процесс, вовлекает в весёлое мероприятие ребят любых возрастов. В результате растёт интерес к отечественной анимации, герои которой создают ориентиры для детей, рассказывают о добре и зле, жизненных ценностях и морали, способствует интеллектуальному развитию, — говорит приморский педагог.