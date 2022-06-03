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Posted 3 июня 2022, 00:38

Published 3 июня 2022, 00:38

Modified 20 августа, 13:08

Updated 20 августа, 13:08

Ребята из Приморья могут узнать, как создаются мультфильмы

Ребята из Приморья могут узнать, как создаются мультфильмы

3 июня 2022, 00:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Флешмоб «Ты — мультгерой!» поможет привлечь внимание современных детей к отечественной мультипликации, способствующей всестороннему развитию подрастающего поколения, считает педагог школы № 3 Арсеньевского городского округа Анна Гладун.

Мероприятие инициировала и реализует студия «Союзмультфильм» в честь своего 86-летия. Принять участие во флешмобе может любой желающий. Задача — преобразиться в образ любимого героя «Союзмультфильма», сделать фотографию или записать видео и разместить их на своей странице во ВКонтакте. При этом важно использовать специальный хештег #явСоюзмультфильме и отметить в посте сообщество студии.

По мнению педагога арсеньевской школы Анны Гладун, флешмоб «Ты — мультгерой!» — это не только веселое времяпрепровождение для ребят и их родителей, но и отличный способ заинтересовать младшее поколение отечественной анимацией.

— Мне кажется, что у современных детей в нашей стране слабо развит интерес к нашим мультфильмам. Совсем маленькие детки в возрасте 2-4 лет еще могут с удовольствием посмотреть всем известного «Винни-Пуха», «Малыша и Карлсона», «Чебурашку», «Простоквашино» и другие работы киностудии «Союзмультфильм». А вот подростки предпочитают американские мультфильмы. К тому же, в наши дни идёт постоянная борьба между книгами и телевизором. Последний выигрывает — это проще, легче воспринимается, цепляет яркими образами. Именно поэтому проводить такие мероприятия, как «Ты — мультгерой!» очень важно. Флешмоб, как игровой процесс, вовлекает в весёлое мероприятие ребят любых возрастов. В результате растёт интерес к отечественной анимации, герои которой создают ориентиры для детей, рассказывают о добре и зле, жизненных ценностях и морали, способствует интеллектуальному развитию, — говорит приморский педагог.

Лучшая работа будет отмечена специальным призом — экскурсией по киностудии «Союзмультфильм».

— Приз, подготовленный студией, является отличной мотивацией для ребят. Кто из нас бы не хотел погрузить в волшебный мир создания мультиков, верно? , — подчеркивает Анна Гладун.

Ещё десять самых запоминающихся работ попадут на страницы нового журнала «Союзмультфильм», а учителя самых активных классов получат подарочные наборы и фирменные толстовки.

Итоги конкурса студия подведёт 14 июня. До этого времени участники могут сделать неограниченное количество постов и примерить на себя самые любимые образы.

Подробности о флешмобе можно прочитать, перейдя по ссылке: https://vk.com/wall-73154028_83449.

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#Общество#Приморье#Новости#Дети#Творчество
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