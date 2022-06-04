Во Владивостоке опасность «подстерегает» в автобусах, курсирующих по маршрутам на остров Русский

В общем, если кому-то из совершеннолетних это доставляет дискомфорт, то лучше зафиксировать происходящее на фото или видео, а после обратиться в правоохранительные органы. В принципе, можно никуда и не ходить, а выложить это в сеть, в какие-то городские паблики. Правоохранительные органы мониторят их, и, как уверен правовед, займутся проверкой информации. Если же в автобусе окажутся несовершеннолетние — то разговор с нарушителем, как и последствия для него, будут совсем иные.