В Приморье за каждым пациентом закрепят свою медсестру

Пока проект внедряют в медучреждениях Приморья в пилотном режиме. Среди участниц — медсёстры хирургических и терапевтических отделений больниц, кроме того, одной поликлиники. В пробном варианте проект запустился в марте — врачи Краевой клинической больницы № 1 уже оценили пользу от работы нового типа.