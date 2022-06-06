За автобусами и работой дорожной техники в Приморье будут наблюдать в режиме реального времени

Также «умную» систему диспетчеризации потребляемых коммунальных ресурсов вводят в школах Приморья. Устанавливают специальное оборудование, которое позволяет не только мониторить работоспособность и техническое состояние систем ЖКХ в учебных учреждениях, но и регулировать температурный режим в школах и подавать теплоноситель в зависимости от температуры наружного воздуха и отопительного сезона. Это повысит комфортность нахождения в классах и детсадовских группах, а также позволит сэкономить на оплате услуг ЖКХ, пояснили в компании «Цифровое Приморье». Всего к краевой системе диспетчеризации будут подключены 395 бюджетных учреждений образования.