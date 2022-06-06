Заезжие аферисты ограбили пожилую жительницу Владивостока и сказали, что та им ещё должна

Лже-огнеборцы уверили её, что скоро нагрянут сотрудники МЧС, которые проверят, соблюдаются ли правила пожарной безопасности. Они указали, что необходимо приобрести огнетушитель, стоимостью 19 тысяч рублей, иначе ей грозит штраф. Когда пожилая женщина сказала, что не имеет столько денег, злоумышленники предложили ей достать «заначку» и начали бесцеремонно обыскивать дом. Отыскав спрятанные на «чёрный день» 18 тысяч рублей, аферисты заявили женщине, что она должна им ещё тысячу, забрали деньги и ушли. Но оставили автомобильный огнетушитель.