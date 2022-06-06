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Posted 6 июня 2022, 02:15

Published 6 июня 2022, 02:15

Modified 20 августа, 13:08

Updated 20 августа, 13:08

Заезжие аферисты ограбили пожилую жительницу Владивостока и сказали, что та им ещё должна

Заезжие аферисты ограбили пожилую жительницу Владивостока и сказали, что та им ещё должна

6 июня 2022, 02:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Криминал
Во Владивостоке задержаны «гастролёры», работавшие под видом пожарных. Их подозревают в ограблении пенсионерки. Ранее в полицию обратился сын потерпевшей и сообщил, что в частный дом его 84-летней матери во Фрунзенском районе пришли двое мужчин в форме пожарных и нагло похитили её сбережения.

Лже-огнеборцы уверили её, что скоро нагрянут сотрудники МЧС, которые проверят, соблюдаются ли правила пожарной безопасности. Они указали, что необходимо приобрести огнетушитель, стоимостью 19 тысяч рублей, иначе ей грозит штраф. Когда пожилая женщина сказала, что не имеет столько денег, злоумышленники предложили ей достать «заначку» и начали бесцеремонно обыскивать дом. Отыскав спрятанные на «чёрный день» 18 тысяч рублей, аферисты заявили женщине, что она должна им ещё тысячу, забрали деньги и ушли. Но оставили автомобильный огнетушитель.

Отметим, новый автомобильный огнетушитель стоит в районе тысячи рублей. Использованный можно приобрести и за 300.

Оперативники установили личности и местонахождение мошенников. Ими оказались два родных брата, 21 года и 24 лет, приехавшие в Приморье из Ставропольского края. Несмотря на молодой возраст, оба уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

В пресс-службе краевого УМВД РФ сообщили, что полицией Владивостока возбуждено уголовное дело по фактам грабежа, совершённого группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Братьев-аферистов заключили под стражу, полицейские проверяют их на причастность к ранее совершённым преступлениям.

В полиции призвали граждан к бдительности и отметили, что сотрудники МЧС России могут прийти к вам домой только с профилактическим визитом, рассказать о правилах пожарной безопасности в жилье, вручить памятки и листовки.

Плата за выполнение функции по осуществлению государственного пожарного надзора не взимается.

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#Происшествия#Приморье#Новости#Криминал
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