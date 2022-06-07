Выбор и бронирование отеля с помощью «Озон Тревел»

Обратите внимание — ряд гостиниц работают по депозиту. Это означает, что на карте могут быть заблокированы денежные средства в соизмеримой проживанию в течение 1-2 ночей сумме. В некоторых странах, например, в Риме, есть туристический налог. Он также оплачивается отдельно по факту прибытия в страну и в стоимость покупаемого через «ОЗОН» номера не включается.