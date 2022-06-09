В Приморье по дорожному нацпроекту отремонтируют мосты

Напомним, как уже сообщал «ЗР», глава Приморского края Олег Кожемяко во время недавней «Прямой линии» рассказал о сроках ремонта дорог, которые вызывают наибольшую критику у жителей края. Он отметил, что завершить строительство объезда аварийного моста на 19-м километре трассы Артём–Находка–порт Восточный и приступить к строительству нового сооружения планируется в сентябре этого года.