Искать инвесторов, организовывать чартеры и продвигать потенциал Приморья будут в Санкт-Петербурге

По словам министра, Приморье — один из лидеров ДФО по количеству инвестиционных проектов, и краю есть чем похвастаться: в Питере представят проекты для реализации в приоритетных для края отраслях. В основном, это проекты в области туризма, промышленности и здравоохранения. Их стоимость от 20 млн до 1,5 млрд рублей.