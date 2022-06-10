Искать инвесторов, организовывать чартеры и продвигать потенциал Приморья будут в Санкт-Петербурге

Posted 10 июня 2022, 01:38
Published 10 июня 2022, 01:38
Modified 20 августа, 13:09
Updated 20 августа, 13:09
По словам министра, Приморье — один из лидеров ДФО по количеству инвестиционных проектов, и краю есть чем похвастаться: в Питере представят проекты для реализации в приоритетных для края отраслях. В основном, это проекты в области туризма, промышленности и здравоохранения. Их стоимость от 20 млн до 1,5 млрд рублей.
— Традиционно ПМЭФ — это возможность презентовать регион, найти контакты с потенциальными инвесторами, чем мы и займемся, — заявил Андрей Блохин.
Он отметил, что в этом году на форуме приморская делегация уделит особое внимание вопросам государственно-частного партнерства. На площадке ПМЭФ планируется подписание соглашения о намерении строительства общеобразовательной школы на 1 100 мест в Уссурийске на принципах ГЧП, стороной по которому выступает ООО «ПроШкола». Намечено обсуждение совместного с АНО «Национальный Центр развития государственно-частного партнерства» проекта по внедрению принципов клиентоцентричности при подготовке проектов ГЧП.
Приморье станет пилотным регионом по внедрению данного проекта, для региона это будет новым опытом в деле развития механизма ГЧП.
Кроме того, в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума планируется заключить трехстороннее соглашение с ООО «ТТ-Трэвел» и Ростуризмом по вопросу организации чартерных рейсов.
Ранее, как сообщало «ЗР», делегация края во главе с председателем правительства Приморья Верой Щербиной прибыла в Минск. В программе визита в столицу Белоруссии — посещение международной сельскохозяйственной выставки «БелАгро», а также рабочие встречи и визиты на ряд предприятий: «Амкодор», «Гомсельмаш», «Гродненский мясокомбинат», «Могилевский мясокомбинат», «Коммунарка» и др.