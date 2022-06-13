Жительница Находки отдала 118 тысяч рублей мошенникам

Пострадавшая рассказала полицейским, что поступил звонок с неизвестного номера. На том конце якобы сотрудник банка заявил, что инициирована смена номера телефона, к которому привязан банковский счёт и на который приходят все уведомления об операциях, которые производятся с картой. Чтобы отменить эту операцию, мошенник предложил назвать ей кодовое слово, что гражданка и сделала.