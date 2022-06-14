«РТК-Солар» поднимет вопросы кибербезопасности на ПМЭФ-2022

- С момента запуска Национального киберполигона на нем прошло более ста различных мероприятий, на которых будущие и действующие специалисты по кибербезопасности тренировались выявлять и отражать кибератаки. Мы непрерывно развиваем киберполигон: расширяем количество отраслевых сегментов и разрабатываем новые сценарии учебных атак, коррелирующие с реальной ситуацией в отрасли. В рамках ПМЭФ в этом году платформа впервые будет использоваться для проведения киберучений на международном уровне, что для нас является новой вехой развития проекта. Мы ожидаем, что учения продемонстрируют положительный эффект, который может дать обмен информацией об угрозах, помогут представителям стран-участниц укрепить доверие и повысить слаженность взаимодействия в противостоянии высокопрофессиональным киберпреступникам, — подчеркнул Игорь Ляпунов, генеральный директор компании «РТК-Солар».