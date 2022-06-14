Снижаем комиссию за выпуск Union Pay!

Напомним, Union Pay — самая большая в мире сеть приёма карт. Карты имеют надежную систему контроля безопасности мирового уровня, благодаря которой клиенты могут не волноваться за большие суммы средств, используемых во время путешествия. Расчёты за границей осуществляются в валюте страны, конвертация проходит по выгодному прямому курсу. При расчётах в валюте, отличной от юаней КНР, используется курс платёжной системы, он формируется на основании курсов ведущих банков Китая. На остаток средств на карточном счёте начисляются проценты.