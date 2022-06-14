Снижаем комиссию за выпуск Union Pay!

Posted 14 июня 2022, 01:37
Published 14 июня 2022, 01:37
Modified 17 сентября 2022, 07:38
Updated 17 сентября 2022, 07:38
Напомним, Union Pay — самая большая в мире сеть приёма карт. Карты имеют надежную систему контроля безопасности мирового уровня, благодаря которой клиенты могут не волноваться за большие суммы средств, используемых во время путешествия. Расчёты за границей осуществляются в валюте страны, конвертация проходит по выгодному прямому курсу. При расчётах в валюте, отличной от юаней КНР, используется курс платёжной системы, он формируется на основании курсов ведущих банков Китая. На остаток средств на карточном счёте начисляются проценты.
— На сегодня карта платёжной системы Union Pay — практически единственный вариант для русских туристов безналично расплачиваться за рубежом. Начинается лето, многие из наших действующих клиентов и потенциальных планируют свои отпуска, и мы считаем, что снижение тарифа станет для них отличным способом сэкономить свои средства, — комментирует Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Для того, чтобы оформить карту Union Pay, необходимо выбрать один из удобных способов:
— подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение Примсоц Л@йн;
— подать заявку на сайте банка;
— посетить любой офис банка в одном из регионов его присутствия с паспортом и подать заявление на оформление карты Union Pay.
Стоимость обслуживания карты составляет 6000 рублей в год, комиссия за выпуск карты — 3000 рублей. Подробности о карте Union Pay можно узнать на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону единой горячей линии 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015 г.