Маркировка собак: мнения жителей Приморского края

— Основной целью маркировки, согласно тексту документа, сейчас значится предотвращение распространения заразных болезней животных, а также выявление источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных. Если действительно будет организован учет абсолютно всех мелких домашних животных (речь о кошках и собаках граждан), то, конечно, инициатива хорошая, в первую очередь — для повышения уровня ответственности владельцев и контроля за увеличением популяции бродячих животных. Однако, среди ветеринарных специалистов на сегодняшний день очень много вопросов относительно организации этого процесса, внесения данных уже маркированных животных в единую базу (на данный момент их несколько), возможной стандартизации средств маркировки (чипов) и прочие моменты, — считают владельцы ветеринарной клиники «Горилла» Надежда Дроздовская и Павел Буев.