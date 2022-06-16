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Posted 16 июня 2022, 00:01

Published 16 июня 2022, 00:01

Modified 17 сентября 2022, 07:38

Updated 17 сентября 2022, 07:38

тематическое фото

В Приморье ОСАГО выводят из «красной» зоны

16 июня 2022, 00:01
Фото: 1MI. тематическое фото
Регион возглавил рейтинг ДФО по страховому мошенничеству, составленный Российским Союзом Автостраховщиков (РСА). Как отметили во Всероссийском союзе автостраховщиков (ВСС), негативной обстановке в регионе способствует целый ряд причин.

По словам экспертов, преобладание праворульных машин, автоподставщики и недобросовестные автоюристы — основные негативные факторы, влияющие на высокую позицию Приморья рейтинге ДФО по страховому мошенничеству с полисами ОСАГО.

Частота страховых случае в крае — самая высокая среди всех регионов Дальнего Востока. По данным Российского союза автостраховщиков, с 1 квартала 2021 года по 1 квартал 2022 года его значение достигло 7,7%, в среднем по стране этот показатель — 5,1%. При этом высока доля безаварийных водителей с минимальным значением коэффициента «бонус-малус» (КБМ), то есть — 26,2% (25,9% по стране). Получается парадокс — с одной стороны, самая большая аварийность в РФ, и при этом — большое число законопослушных водителей.

Всё это говорит о том, что в регионе действует достаточно большое количество организованных преступных групп в сфере автострахования. Этому способствует ряд факторов.

Во-первых, Приморье отличается от других субъектов РФ тем, что в регионе около 80% — это автомобили с правым рулём. И проблема в том, что ремонт таких авто по «автогражданке» обходится дорого, поскольку запчасти к ним — импортные. При расчётах затрат на ремонт после ДТП страховщики ориентируются на цены на новые детали и механизмы. Многие недобросовестные граждане пользуются этим, получают наличные по договору ОСАГО и ремонтируют авто, используя подержанные детали и конструкции, разницу в затратах на ремонт оставляя себе. И в итоге в Приморье только 4% страховых возмещений по договору ОСАГО в этом году при возникновении страхового случая выплачены в натуральной форме.

На руку мошенникам и то, что в Приморье растёт доля оформления ДТП по Европротоколу. Если за прошлый год таких документов было 60% от всех оформленных аварий, то уже в апреле–мае 2022 года — 70%. Казалось бы, что плохого. Но фиксация повреждений по такому виду оформления ДТП происходит самостоятельно, без привлечения сотрудников ГИБДД. И это даёт возможность недобросовестным автоюристам применять мошеннические схемы.

«Такая ситуация приводит к достаточно высокой доле страховых выплат по ОСАГО в Приморье. За прошлый год в среднем она составила 92 247 руб. (70 610 руб. по стране). Очень высок уровень выплат страховых компаний с учётом расходов на ведение дел — по итогам 2021 года — 168%. Это значит, что на 1 заработанный рубль страховщики выплачивают по убыткам 1,68 рубля. Необходимо принять меры для „обуздания“ такой ситуации, чтобы страховщики могли работать по ОСАГО хотя бы в ноль, а не в убыток», — заявил вице-президент ВСС Сергей Ефремов.

Он отметил, что страховщики в прошлом году отправили в полицию Приморья 282 заявления по фактам страховых мошеннических действий, которые нанесли ущерб свыше 71 млн рублей. Но вот что интересно: доля возбуждаемых уголовных дел по таким заявлениям не превышала 7%.

«Поэтому была проведена определённая работа с сотрудниками правоохранительных органов, и она оказалась эффективной. Прокуратура края заняла достаточно активную позицию — заявления, направленные в полицию по фактам страхового мошенничества, взяла под свой контроль. В результате в Приморье количество возбуждаемых уголовных дел по этому направлению в 1 квартале 2022 года возросло практически в 2,5 раза — до 17%, а по предварительным итогам 2 квартала — 20%», — объяснил Сергей Ефремов.

Задержаны лица, входящие в организованные преступные группы, занимающиеся автоподставами в Приморском крае. И эта активность будет продолжаться, заверили местные правоохранительные органы. Краевые власти также отметили, что окажут в этом деле всемерную поддержку. И, как заверил вице-президент Всероссийского союза страховщиков, уже к концу года, если всё пойдет хорошо, мы сможем увидеть Приморье в «жёлтой» зоне рейтинга регионов РСА.

#Экономика#Приморский край#Новости
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