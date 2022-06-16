В Приморье ОСАГО выводят из «красной» зоны

Во-первых, Приморье отличается от других субъектов РФ тем, что в регионе около 80% — это автомобили с правым рулём. И проблема в том, что ремонт таких авто по «автогражданке» обходится дорого, поскольку запчасти к ним — импортные. При расчётах затрат на ремонт после ДТП страховщики ориентируются на цены на новые детали и механизмы. Многие недобросовестные граждане пользуются этим, получают наличные по договору ОСАГО и ремонтируют авто, используя подержанные детали и конструкции, разницу в затратах на ремонт оставляя себе. И в итоге в Приморье только 4% страховых возмещений по договору ОСАГО в этом году при возникновении страхового случая выплачены в натуральной форме.