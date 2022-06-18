Глава Росрыболовства объяснил, какая рыба подешевела и почему

В Росрыболовстве сообщили, что стоимость трески в опте снизилась на 2% до 230 рублей за килограмм, минтая — на 2,4%, до 83 рублей, тихоокеанской сельди — на 1,2%, до 65 рублей. Начало «красной» путины, а также нереализованные товарные запасы с прошлой рыбалки будут способствовать и удешевлению лососёвых, уверили в ведомстве, правда, не назвав ни объёмов вылова на сегодня, ни цен рыбаков на свежий улов горбуши, кеты, кижуча и нерки.