В Приморье наращивают объёмы переработки молока

По данным минсельхоза Приморья, в регионе на начало 2022 года в общем дойное стадо насчитывало 29,6 тысячи голов. За 11 месяцев прошлого года производство молока составило 117,2 тысячи тонн молока. Надой на одну корову в среднем составляет 6,5 тысяч литров молока в год. Отмечается, что благодаря обновлению краевого стада высокопродуктивными коровами и установке на фермах нового оборудования, производство молока в регионе по сравнению с прошлым годом увеличилось на 4,5%.