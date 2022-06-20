В Приморье наращивают объёмы переработки молока

Posted 20 июня 2022, 05:45
Published 20 июня 2022, 05:45
Modified 20 августа, 13:10
Updated 20 августа, 13:10
Согласно проекту, объект планировалось укомплектовать оборудованием европейского производства, но введённые антироссийские санкции поставили крест на поставках. Однако удалось оперативно сменить поставщиков из недружественных стран на альтернативных производителей — новое оборудование будет изготовлено на заводах России и Китая.
Как ожидается, комплекс примут в эксплуатацию к концу этого года. С его вводом в эксплуатацию переработка цельного молока увеличится до 75 тонн в сутки.
Как отметили в краевом минсельхозе, компания «ГринАгро» является основным производителем молока в Приморье, фермы её находятся в Ханкайском районе. Ожидается ввод в эксплуатацию третьего комплекса в Кировском районе. Тогда общее поголовье бурёнок составит 10 тысяч коров, производство молока — 300 тонн в сутки.
По данным минсельхоза Приморья, в регионе на начало 2022 года в общем дойное стадо насчитывало 29,6 тысячи голов. За 11 месяцев прошлого года производство молока составило 117,2 тысячи тонн молока. Надой на одну корову в среднем составляет 6,5 тысяч литров молока в год. Отмечается, что благодаря обновлению краевого стада высокопродуктивными коровами и установке на фермах нового оборудования, производство молока в регионе по сравнению с прошлым годом увеличилось на 4,5%.
За три месяца 2022 года в Приморье произвели 26,1 тысячу тонн молока. Из этого объема на промышленную переработку поставляется до 90%.
Напомним, увеличение объёмов продукции собственного производства — главная задача продовольственной безопасности Приморья в условиях санкций. Так, обеспеченность жителей края молоком приморских производителей должно составлять не менее 50%.