Займы на карту срочно: чем МФО предпочтительнее банка и когда стоит воспользоваться их услугами

Обычно за займами и кредитами обращаются в банк или к знакомым. Однако оба варианта могут оказаться неподходящими. Банки могут выдать только определённую сумму денег, часто превышающую несколько сотен тысяч рублей, и для оформления кредитов в них нужна сложная процедура, да и то могут отказать. В МФО оформление несколько проще. Отказы получают редко, но это иногда случается.