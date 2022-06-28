Глава Фокино вступился за перспективы развития городского округа

— Говорить о том, что у нас всё кругом вредно — это просто неправда. У нас всё вынесено за пределы населённых пунктов, и никакого влияния на проживание граждан предприятия не оказывают в плане экологии. Я про ту борьбу, которую сейчас пытается поднять гражданин Рольдер и прочие против строительства предприятий. С точки зрения здравого смысла — это враги России. Четыре года назад они боролись против строительства Центра кондиционирования отходов, говорили, что мы здесь все умрём. А для чего? Для того, чтобы дискредитировать атомную промышленность России. Была поставлена задача провести акции. Сейчас идет борьба за энергоресурсы, значит, теперь надо дискредитировать нашу энергетическую промышленность, в том числе добычу ископаемых. Вот и всё. Здесь интересов народа абсолютно нет. Эти все псевдоэкологи — это агенты влияния, работающие не на Россию, не на жителей, а исключительно против, — считает мэр ЗАТО Фокино.