zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2022, 01:05

Published 28 июня 2022, 01:05

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Следственный комитет в Приморье продолжает проверку заявлений о клевете со стороны депутата Васюкевича

Следственный комитет в Приморье продолжает проверку заявлений о клевете со стороны депутата Васюкевича

28 июня 2022, 01:05
Фото: 1MI.
СУ СК России по Приморскому краю проводит проверку по заявлениям парламентариев Натальи Кочуговой и Александра Сустова. Они обвиняют своего бывшего коллегу по фракции КПРФ в Заксобрании региона в клевете. Васюкевич, по их мнению, приписал депутатам недовольство решениями президента страны, о котором они и не помышляли.

— Пока мне не звонили, не говорили ничего, но я жду, какое решение примут в Следственном комитете, — сообщила «Восток-Медиа» депутат Законодательного собрания Наталья Кочугова.

Её вместе в ещё одним членом фракции КПРФ в региональном парламенте — Александром Сустовым — Леонид Васюкевич назвал в числе подписавших обращение к Владимиру Путину. В нем они якобы поддержали требование «потомка шкипера Гека», как называет себя Васюкевич, прекратить специальную военную операцию на территории ЛДНР и Украины. Инцидент произошел во время заседания Заксобрания Приморья, на котором с отчётом за 2021 год выступал губернатор Олег Кожемяко.

— Мы сразу рекомендовали коллегам обратиться в правоохранительные органы с заявлениями. Они так и сделали, — уточнил руководитель фракции КРПФ в Законодательном Собрании края Анатолий Долгачев.

Демарш обернулся для Васюкевича и его «товарища» Геннадия Шульги исключением из фракции коммунистов в региональном парламенте. Он также стал предметом рассмотрения на заседании комитета по депутатской этике. В ЗСПК отметили, что оба депутата нарушили регламент депутатской работы на майской сессии, устроив политическую провокацию, касающуюся проведения СВО на Украине.

И если комитет по депутатской этике лишь указал на нарушения регламента, то обращение Кочуговой и Сустова в СКР могут обернуться вполне реальным следствием по делу о клевете и последующим судом.

— Законом о статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края предусмотрены случаи, когда депутата досрочно лишают его полномочий. В частности, это ситуация, когда вступает в законную силу обвинительный приговор суда, — прокомментировал перспективы Леонида Васюкевича председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗСПК Всеволод Романов.

Уточним, что Уголовным кодексом РФ наказание по статье «клевета» может быть назначено в виде штрафа, принудительных работ, ареста либо лишения свободы на срок до двух лет. А некоторые приморские адвокаты допускают, что обвинение — в случае, если оно будет предъявлено — может быть переквалифицировано в статью о дискредитации Армии России.

#Политика#Приморский край#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика