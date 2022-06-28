Следственный комитет в Приморье продолжает проверку заявлений о клевете со стороны депутата Васюкевича

Её вместе в ещё одним членом фракции КПРФ в региональном парламенте — Александром Сустовым — Леонид Васюкевич назвал в числе подписавших обращение к Владимиру Путину. В нем они якобы поддержали требование «потомка шкипера Гека», как называет себя Васюкевич, прекратить специальную военную операцию на территории ЛДНР и Украины. Инцидент произошел во время заседания Заксобрания Приморья, на котором с отчётом за 2021 год выступал губернатор Олег Кожемяко.