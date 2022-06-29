Газификацию в Уссурийске поддержали коммерсанты — открыли первый в Приморье магазин с газовым оборудованием для частных домов

Глава региона отметил, что за последние три года в Уссурийске благоустроены почти 300 дворовых и общественных пространств, газифицированы семь котельных, до конца года на газ перейдёт самая крупная городская котельная, заменены километры сетей. Особое внимание Воздвиженке — здесь строится новый водовод, канализационные сети, а на следующий год благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в селе появится сквер.