«Вдохновение для наших спортсменов»: Приморье поддерживает паралимпийские игры

Он также подчеркивает ценность мероприятия для самих спортсменов, которые смогут показать свои возможности. «Игры „Мы вместе. Спорт“ являются хорошей социализацией и интеграцией в общество, возможностью для всех нас брать пример с таких мужественных людей. Очень хочется, чтобы наши спортсмены тоже попали в паралимпийские сборные страны. У некоторых из них уже есть все шансы для этого, тем более, что такие соревнования вдохновляют, настраивают на стремление профессионально заниматься паралимпийским спортом в своем родном регионе — Приморье», — считает Артем Моисеенко.