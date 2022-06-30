Всё больше приморцев страхуют свои жизни и автомобили

Отметим, ранее «ЗР» сообщало о том, что Приморье много лет занимает лидерские позиции в рейтинге ДФО по страховому мошенничеству с полисами ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков в Приморье достаточно высокая доля страховых выплат по ОСАГО — за прошлый год в среднем она составила 92 247 руб. (70 610 руб. по стране). Очень высок уровень выплат страховых компаний с учётом расходов на ведение дел — по итогам 2021 года — 168%. Это значит, что на 1 заработанный рубль страховщики выплачивают по убыткам 1,68 рублей. Убыточность этого вида автострахования и объясняет нежелание страховых компаний оформлять полисы «автогражданки» в Приморье. Страховщики заметно сократили количество офисов в «токсичном» регионе, при этом местные водители стали жаловаться на большие сложности при попытках оформить электронный полис ОСАГО.