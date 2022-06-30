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Posted 30 июня 2022, 05:24

Published 30 июня 2022, 05:24

Modified 20 августа, 13:11

Updated 20 августа, 13:11

За первым мёдом приглашают в Уссурийск

За первым мёдом приглашают в Уссурийск

30 июня 2022, 05:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Продукты
Уссурийск на три дня станет приморской столицей мёда. В этом городе с 29 по 31 июля пройдёт регионарная ярмарка, посвящённая сладкому продукту.

По информации краевого минсельхоза, ярмарка будет работать на территории рынка «На камушках», расположенного по адресу: улица Кузнечная, 14. Посетители смогут продегустировать и приобрести натуральный липовый мёд нового урожая, а также продукцию пчеловодства: пыльцу, восковые изделия, мыло. Запланирована культурная программа, эстафеты, конкурсы, призы и подарки.

На сегодня в крае насчитывается около 6,5 тысяч пчеловодов. В этом году они планируют собрать не менее 7 тысяч тонн экологически чистого мёда. Основной медосбор традиционно проходит в «таёжном поясе» — Анучинском, Чугуевском округах, Спасском, Яковлевском и Партизанском районах.

Ранее в Спасске-Дальнем прошёл фестиваль «Клубничная столица Приморья». Сельхозпроизводители, личные подсобные хозяйства из Спасска-Дальнего, Спасского и Яковлевского районов представили около 20 сортов клубники. Гости праздника могли попробовать и приобрести не только клубнику, но и пироги и вареники с летней ягодой. В этом году приморские аграрии планируют собрать почти 30 тонн клубники.

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#Общество#Приморье#Новости#Ярмарка#Продукты
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