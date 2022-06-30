За первым мёдом приглашают в Уссурийск

Ранее в Спасске-Дальнем прошёл фестиваль «Клубничная столица Приморья». Сельхозпроизводители, личные подсобные хозяйства из Спасска-Дальнего, Спасского и Яковлевского районов представили около 20 сортов клубники. Гости праздника могли попробовать и приобрести не только клубнику, но и пироги и вареники с летней ягодой. В этом году приморские аграрии планируют собрать почти 30 тонн клубники.