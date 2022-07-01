Олег Кожемяко указал на потенциал морского и речного круизного туризма

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, являясь председателем комиссии Госсовета по туризму, физкультуре и спорту, отметил, что необходимо создавать все условия, чтобы путешествия по родной стране стали ежегодным выбором соотечественников. Глава региона считает, что особое внимание надо обратить на создание современных нестационарных средств размещения — глэмпингов, кемпингов. Для этого оперативно решать вопросы с выведением в туристический оборот пустующих земель с высоким рекреационным потенциалом. Например, на морском побережье Приморья есть участки сельхозназначения, но вряд ли они будут использоваться для аграрных целей — к морю не проедет комбайн или трактор.