Футбольный турнир «Динамо-Кубок Приморского края» пройдёт в новом формате

У фанатов футбола будет возможность следить за всеми этапами спортивных состязаний «Динамо-Кубка Приморского края», а также узнавать все новости о проведении Кубка, расписание, анонсы. Для этого необходимо подписаться на соцсети турнира: вКонтакте — https://vk.com/dynamo_kubok и Телеграме — https://t.me/dynamo_kubok.