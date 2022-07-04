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Posted 4 июля 2022, 07:10

Published 4 июля 2022, 07:10

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Футбольный турнир «Динамо-Кубок Приморского края» пройдёт в новом формате

Футбольный турнир «Динамо-Кубок Приморского края» пройдёт в новом формате

4 июля 2022, 07:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Спорт
Футбольный турнир «Динамо — Кубок Приморского края» объявил набор команд. Приморским футболистам предлагают сразиться за главный приз — 450 тысяч рублей. В предварительном турнире будут разыграны путёвки в финальную группу из 16 команд.

Есть условия, которые необходимо соблюсти: все команды должны иметь название, логотип и собственную форму. А также — возможность оплатить работу судей и аренду поля на игры предварительного турнира.

Заявки можно подавать до 10 июля. Жеребьёвка определит состав участников любительского турнира «плей-ин» для попадания в 1/8 финала «Динамо-Кубка Приморского края».

У фанатов футбола будет возможность следить за всеми этапами спортивных состязаний «Динамо-Кубка Приморского края», а также узнавать все новости о проведении Кубка, расписание, анонсы. Для этого необходимо подписаться на соцсети турнира: вКонтакте — https://vk.com/dynamo_kubok и Телеграме — https://t.me/dynamo_kubok.

Новый формат «Динамо-Кубок Приморского края» по футболу стал возможен «Динамо-Владивосток» благодаря поддержке партнёров — в первую очередь это АО «Терминал Астафьева» и правительство Приморья.

Организаторы футбольного турнира в новом формате отмечают, что это дает возможность собрать спортсменов со всех уголков Приморья, способствовать возрождению футбольных клубов в регионе. Уже с августа на стадионе в Находке пройдут полуфинальные игры, а во Владивостоке — завершающая.

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