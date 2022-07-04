Складской комплекс для автомобильных запчастей строят на границе с Приморьем

Основным инвестором является Гуандунская компания Masuma. Она продаёт автодетали в 40 странах мира около 20 лет. По данным телеканала, компания занимает треть российского рынка импортных запчастей для машин. Приморцам, кстати, марка Masuma хорошо знакома. Полки автомобильных магазинов региона заполнены продукцией под этим брендом. В пробежных японских Тoyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Mazda и других без проблем применяют «расходники» и более важные детали и узлы, изготовленные на заводах Masuma, в основных системах автомобилей.