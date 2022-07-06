Депутат Госдумы: Зарубать проекты на корню, пугая население — это тупиковый путь

Posted 6 июля 2022, 01:07
Published 6 июля 2022, 01:07
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Депутат Госдумы, член комитета по энергетике Борис Гладких призвал ускорить реализацию проектов по развитию транспортной инфраструктуры Восточного полигона.
Он считает, что прошли времена, когда экологические протесты использовались в качестве давления в политической борьбе. Сегодня для России актуально объединить усилия и ресурсы для адаптации экономики к новой реальности.
— В условиях беспрецедентного санкционного давления запада успешный разворот внешнеторговых потоков на восток — залог экономической безопасности нашей страны. Главным же условием для осуществления этого разворота является форсированное развитие транспортной инфраструктуры в дальневосточном регионе, — уверен парламентарий.
Борис Гладких подчеркнул, что на Дальнем Востоке есть целый ряд крупных инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры. Однако их реализации препятствует сопротивление ряда сил, только прикрывающихся благими намерениями «сохранить природу». На самом же деле, запугивая общество мнимыми угрозами, преследуются определённые политические цели. Как правило, тему экологии эксплуатируют в своих пропагандистских кампаниях представители КПРФ.
Депутат Госдумы призвал сосредоточить усилия не на сопротивлении прогрессу, а на том, чтобы сделать его максимально технологичным, бережным по отношению к окружающей среде.
— Такие возможности есть, главное — строго контролировать экологическую безопасность. А зарубать проекты на корню, пугая население возможными, причём, зачастую надуманными экологическими угрозами, — это тупиковый путь. Больше нет возможности спорить и топтаться на месте, необходимо действовать. Задача по развитию транспортной отрасли на Дальнем Востоке поставлена на уровне главы государства и объявлена стратегической, — считает Борис Гладких.
Ранее о необходимости наращивания темпов развития логистической инфраструктуры на востоке страны заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Выступая во Владивостоке на площадке форума «PrоДФО 2022», Юрий Трутнев отметил, что для российского экспорта закрылись все западные рынки, но сохранились восточные.
— Поэтому строить инфраструктуру для разворота России на Восток станет приоритетной задачей для страны, — заявил полпред.
С ним солидарен и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он сообщил, что сейчас в крае реализуется ряд крупных инвестиционных проектов в этой сфере. Но этого явно недостаточно, исходя из существующей и планируемой нагрузки. Олег Кожемяко указал на необходимость расширения Транссибирской магистрали от Волочаевки до Находки.
— Это стратегический ресурс для страны, — подчеркнул губернатор.
Он отметил строительство в бухте Безымянной порта «Аврора», мощностью 40 млн тонн в год. Новый порт даст краю 1200 рабочих мест. Проект современный, строительство ведётся с соблюдением всех требований промышленной и экологической безопасности. Инвестор — компания «Коулстар», которая разрабатывает угольные месторождения в Новосибирской области, Республике Хакасия и экспортирует уголь в страны Азиатско-тихоокеанского региона.
В общем, на Дальнем Востоке реализуется около 2,5 тысячи инвестиционных проектов, целый ряд из которых направлен на развитие транспортной инфраструктуры. Речь, в частности, идёт, о строительстве новых мощностей в порту Ванино в Хабаровском крае, специализированного перегрузочного комплекса в порту Восточном в Приморье, «Тихоокеанского балкерного терминала» в бухте Славянка, рассчитанного на перевалку контейнерных и сыпучих грузов, реконструкции и расширении угольного терминала АО «Дальтрансуголь» в Хабаровском крае и многих других масштабных проектах.